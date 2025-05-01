Сбер и курорт «Мрия» продолжают благоустройство Алупки

19:45

В Алупке состоялось открытие ключевых объектов масштабной программы благоустройства, реализуемой Сбером совместно с курортом «Мрия». Программа направлена на восстановление исторического облика города, сохранение культурного наследия и создание комфортной инфраструктуры для его жителей и гостей. Туристические маршруты, создаваемые в рамках проекта, позволят гостям Крыма познакомиться с местными традициями и достопримечательностями.

Возле Храма Архангела Михаила открылся новый сквер для семейного отдыха. Здесь разместились игровые площадки с горками, каруселями, батутами и качелями, веревочный парк и современная спортивная зона с тренажерами, скалодромом, настольным теннисом и футболом. На детских площадках предусмотрено безопасное резиновое покрытие. Для отдыха проложены прогулочные дорожки с лавочками и теневыми навесами, оборудована смотровая площадка с видом на море.

В парке также были высажены кипарисы, сосны, магнолии, можжевельники, жасмины, калины, барбарисы – всего более 45 тыс. растений. Рядом со сквером также открылось семейное кафе «Шалость» – уютное место для отдыха в тени деревьев.

У самого Храма Архангела Михаила к этому сезону высажено 10 тыс. растений, дополнительно проложены мощенные дорожки, обустроены автополив и наружное освещение.

В рамках программы благоустройства города преобразился и Воронцовский парк, одна из главных достопримечательностей Крыма: проведено комплексное восстановление дорожек, подпорных стен и инженерных сетей. Установлено почти 200 малых архитектурных форм, а реликтовые деревья и природный ландшафт сохранены в первозданном виде. На спуске к городскому пляжу «Воронцовские купальни» завершены масштабные противооползневые работы, в ближайшее время территория пляжа будет оснащена душевыми, теневыми навесами и зонами отдыха.

Запланировано благоустройство Детского пляжа, который расположен в районе Воронцовского парка рядом со скалой Айвазовского. Детский пляж станет комфортным местом для семейного отдыха – будут установлены душевые и оборудованы специальные зоны отдыха.

Историческая рыбацкая артель «Порт Жорж» в том числе при содействии Сбера и курорта «Мрия» обрела новую жизнь: здесь проведена реконструкция причала и места хранения для маломерных судов.

«Для нашей команды важно не только развивать финансовые сервисы, но также сохранять культурное наследие территорий, на которых мы работаем, – подчеркнул председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников. – Такие проекты формируют культуру горожан – с бережным отношением и осознанным сохранением природного, исторического и духовного наследия. Наша совместная с курортом «Мрия» программа благоустройства поможет сохранить и преумножить богатое культурное наследие Алупки, Ялты и всего Южнобережного Крыма, чтобы жителям и гостям Крыма нравилось здесь жить и отдыхать еще больше».

«Для нашей компании такие проекты, объединяющие историческую ценность и современные тенденции, – это часть философии устойчивого развития курорта. Мы убеждены, что важно помогать воссоздавать культурное наследие, которое и дальше продолжит служить людям, – отметил генеральный директор курорта Мрия Самвел Саруханян. – На сегодняшний день завершены основные этапы: благоустройство Храма Архангела Михаила, противооползневые работы у Воронцовских купален, перенос могилы братьев Гавыриных, открыты семейный сквер и кафе, которые станут прекрасным отдыхом с детьми. Реконструкция Детского пляжа и «Порта Жорж» находится на финальной стадии, а в Воронцовском парке продолжаются работы по обновлению инфраструктуры. Сохранение исторического наследия играет ключевую роль в развитии туризма».

«Всего за полгода общими усилиями нам удалось создать новые и восстановить существующие объекты, – сказал глава Республики Крым Сергей Аксенов. – Новое общественное пространство создавалось с учетом пожеланий жителей города. Уверен, что новый объект городской инфраструктуры станет точкой притяжения и одним из излюбленных мест отдыха для жителей и гостей Алупки. Благодарю Сбербанк, администрацию города и всех неравнодушных жителей Алупки: проделанная работа заслуживает глубочайшего уважения».

Напомним, что в прошлом году силами Сбера и курорта на территории Храма Архангела Михаила были обновлены фасады дома для служащих и реконструированы подпорные стены, также был возведен специальный амфитеатр для проведения культурных мероприятий. Идейным вдохновителем преобразований выступил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Эти преобразования сделали храм не только духовным центром, но и важной туристической достопримечательностью Крыма. В прошлом году храм открыл двери для прихожан.