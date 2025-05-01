Украина не сможет выйти из соглашения о недрах без разрешения США - депутат
19:20 01.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он обратил внимание, что в опубликованном украинским кабмином документе нет сроков, а для прекращения действия соглашения необходимо согласие обеих сторон. «Это бессрочная сделка. Это странно звучит, потому что сделки должны иметь какие-то сроки. <…> Если мы говорим о бессрочной сделке, оно, очевидно, будет выгодно [Вашингтону] — здесь нет никаких недостатков для США. Они ее не будут прекращать, а для Украины без США выйти из этого соглашения будет невозможно», — сказал Железняк на видео, размещенном в его YouTube-канале.
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