Украина не сможет выйти из соглашения о недрах без разрешения США - депутат

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине для выхода из соглашения о полезных ископаемых нужно будет одобрение США, а создаваемый Киевом и Вашингтоном инвестиционный фонд, вероятнее всего, будет зарегистрирован вне украинской юрисдикции. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.



Он обратил внимание, что в опубликованном украинским кабмином документе нет сроков, а для прекращения действия соглашения необходимо согласие обеих сторон. «Это бессрочная сделка. Это странно звучит, потому что сделки должны иметь какие-то сроки. <…> Если мы говорим о бессрочной сделке, оно, очевидно, будет выгодно [Вашингтону] — здесь нет никаких недостатков для США. Они ее не будут прекращать, а для Украины без США выйти из этого соглашения будет невозможно», — сказал Железняк на видео, размещенном в его YouTube-канале.



