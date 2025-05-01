Пост советника Трампа по нацбезопасности может занять Стивен Уиткофф - Politico
20:30 01.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По их (источников — прим. ТАСС) словам, ведущим кандидатом на замену [Уолтца] сейчас является спецпосланник Стив Уиткофф», — написал журналист в соцсети X.
По сведениям газеты, потенциальные претенденты на пост Уолтца рассматриваются в Белом доме уже на протяжении нескольких недель, но инициатива об отставке помощника по нацбезопасности начала обсуждаться активнее в последние дни.
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