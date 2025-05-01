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НОВОСТИ

Пост советника Трампа по нацбезопасности может занять Стивен Уиткофф - Politico

20:30 01.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может заменить Майка Уолтца на посту помощника по нацбезопасности, об увольнении которого ранее сообщил телеканал Fox News. Об этом проинформировал корреспондент газеты Politico Джейк Трейлор.

«По их (источников — прим. ТАСС) словам, ведущим кандидатом на замену [Уолтца] сейчас является спецпосланник Стив Уиткофф», — написал журналист в соцсети X.

По сведениям газеты, потенциальные претенденты на пост Уолтца рассматриваются в Белом доме уже на протяжении нескольких недель, но инициатива об отставке помощника по нацбезопасности начала обсуждаться активнее в последние дни.

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