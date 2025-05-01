ЕС не хочет вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине - Филиппо
19:10 01.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Евросоюз не хочет вести переговоры, поэтому диалог с ним невозможен, — отметил политик. — В президентство Эмманюэля Макрона Франция, к сожалению, стала заложником европейской системы и уже давно придерживается повестки войны».
По мнению Филиппо, Владимир Зеленский «заинтересован в продолжении войны, поскольку это является условием его пребывания у власти». Филиппо напомнил, что мандат Зеленского истек еще весной 2024 года. «Это политик, подверженный манипуляциям, его отказ договариваться несовместим с мирным процессом», — подчеркнул лидер французских «Патриотов».
НОВОСТИ
- 19:45 01.05.2025
- Сбер и курорт «Мрия» продолжают благоустройство Алупки
- 19:20 01.05.2025
- Украина не сможет выйти из соглашения о недрах без разрешения США - депутат
- 17:50 01.05.2025
- В следующие 100 дней США планируют организовать прямые переговоры по Украине - Вэнс
- 17:40 01.05.2025
- Несмотря на критику и угрозы Вучич поедет в Москву на 9 Мая
- 16:52 01.05.2025
- В Алупке в доме художника-мариниста Леонида Блинова открылся офис Сбера
- 16:40 01.05.2025
- В Лионе поизошли столкновения манифестантов с полицией
- 16:10 01.05.2025
- Украина сильно рискует в соглашении Киева и Вашингтона о полезных ископаемых - депутат
- 14:50 01.05.2025
- Полиция Молдавии блокируют первомайские демонстрации - организаторы
- 14:30 01.05.2025
- Немцы боятся развязывания третьей мировой войны - опрос
- 13:10 01.05.2025
- ВСУ умышленно били по машинам скорой помощи в Херсонской области - губернтор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать