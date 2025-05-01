ЕС не хочет вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине - Филиппо

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Европейского союза не желают урегулирования конфликта на Украине, диалог с ними невозможен. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, выступая на площадке «Франко-российский диалог».



«Евросоюз не хочет вести переговоры, поэтому диалог с ним невозможен, — отметил политик. — В президентство Эмманюэля Макрона Франция, к сожалению, стала заложником европейской системы и уже давно придерживается повестки войны».



По мнению Филиппо, Владимир Зеленский «заинтересован в продолжении войны, поскольку это является условием его пребывания у власти». Филиппо напомнил, что мандат Зеленского истек еще весной 2024 года. «Это политик, подверженный манипуляциям, его отказ договариваться несовместим с мирным процессом», — подчеркнул лидер французских «Патриотов».





