В Херсонской области приняли решение о проведении референдума по вхождению в состав РФ
13:32 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав РФ. Об этом во вторник в Telegram-канале сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Сальдо.
«Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации. Уверен, что руководство Российской Федерации примет итоги референдума и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства», — написал Сальдо.
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