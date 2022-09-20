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НОВОСТИ

В Херсонской области приняли решение о проведении референдума по вхождению в состав РФ

13:32 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав РФ. Об этом во вторник в Telegram-канале сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Сальдо.

«Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации. Уверен, что руководство Российской Федерации примет итоги референдума и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства», — написал Сальдо.

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