В Херсонской области приняли решение о проведении референдума по вхождению в состав РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав РФ. Об этом во вторник в Telegram-канале сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Сальдо.

«Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации. Уверен, что руководство Российской Федерации примет итоги референдума и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства», — написал Сальдо.