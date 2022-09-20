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Лукашенко заявил, что из Белоруссии хотят создать «новую Украину» и присоединить к НАТО

16:00 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что из Белоруссии хотят сделать «новую Украину» и присоединить к блоку НАТО.

По его словам, которые приводит агентство БелТА, на Украине «уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти». «Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали», — подчеркнул белорусский лидер на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем во вторник.

Лукашенко сообщил, что получает все больше информации о том, покинувшие Белоруссию оппозиционеры и их родственники «отлежались и сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что, вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу».

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