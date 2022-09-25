Ветрено и дождливо будет в Москве в воскресенье, 25 сентября
09:00 25.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в Москве будет от 8 до 10 градусов тепла, в ночь на понедельник температура опустится до плюс 5 градусов.
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