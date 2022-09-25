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НОВОСТИ

Ветрено и дождливо будет в Москве в воскресенье, 25 сентября

09:00 25.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Синоптики прогнозируют в Москве в воскресенье облачную погоду с дождями и ветром до 11 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 8 до 10 градусов тепла, в ночь на понедельник температура опустится до плюс 5 градусов.

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