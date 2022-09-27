Кремль не располагает данными о количестве мужчин, покинувших РФ с 21 сентября
14:00 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не располагает информацией о количестве мужчин, которые покинули пределы России начиная с 21 сентября, после того как глава государства Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам во вторник.
«Нет, я не располагаю этой цифрой», — сказал Песков, комментируя публикацию издания «Новая газета. Европа», в которой утверждается, что цифра может составлять более 260 тысяч человек.
НОВОСТИ
- 14:32 27.09.2022
- Смертная казнь при действующей Конституции РФ невозможна — Клишас
- 14:12 27.09.2022
- Путин назвал «сплошным надувательством» ситуацию с вывозом зерна с Украины
- 13:32 27.09.2022
- Украинцы массово приезжают в Польшу, оформляют пособия и уезжают назад — мэр Пшемысля
- 13:20 27.09.2022
- Песков не стал говорить о возможном создании нового округа в РФ
- 13:05 27.09.2022
- РФ может увеличить закупки чая в Индии при переходе на взаиморасчеты в национальной валюте
- 13:00 27.09.2022
- Песков не исключил, что нарушения работы «Северных потоков» могут быть следствием диверсии
- 12:32 27.09.2022
- Американский зонд столкнулся с астероидом в рамках научного эксперимента
- 12:30 27.09.2022
- Лидеры Сбера вошли в «Топ-1000 российских менеджеров» 2022 и заняли первые места в нескольких номинациях
- 12:05 27.09.2022
- Экс-постпред России при ЕС Чижов назначен сенатором от Карелии
- 12:05 27.09.2022
- В Москве выявили 2 089 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать