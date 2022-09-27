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НОВОСТИ

Кремль не располагает данными о количестве мужчин, покинувших РФ с 21 сентября

14:00 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не располагает информацией о количестве мужчин, которые покинули пределы России начиная с 21 сентября, после того как глава государства Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам во вторник.

«Нет, я не располагаю этой цифрой», — сказал Песков, комментируя публикацию издания «Новая газета. Европа», в которой утверждается, что цифра может составлять более 260 тысяч человек.

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