Кремль не располагает данными о количестве мужчин, покинувших РФ с 21 сентября

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не располагает информацией о количестве мужчин, которые покинули пределы России начиная с 21 сентября, после того как глава государства Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам во вторник.

«Нет, я не располагаю этой цифрой», — сказал Песков, комментируя публикацию издания «Новая газета. Европа», в которой утверждается, что цифра может составлять более 260 тысяч человек.