Белый дом отказался «строить догадки» о причинах утечки на «Северных потоках»
21:20 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белый дом не будет «строить догадки» о причинах утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и подтверждает готовность США оказать поддержку европейским странам в проведении расследования.
«Я не стану строить догадки относительно причин этого, — сказала во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. — Я знаю, что наши европейские партнеры расследуют это, так что мы готовы оказать поддержку их усилиям».
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