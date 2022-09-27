Белый дом отказался «строить догадки» о причинах утечки на «Северных потоках»

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом не будет «строить догадки» о причинах утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» и подтверждает готовность США оказать поддержку европейским странам в проведении расследования.

«Я не стану строить догадки относительно причин этого, — сказала во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. — Я знаю, что наши европейские партнеры расследуют это, так что мы готовы оказать поддержку их усилиям».