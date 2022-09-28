Сербия не может признать референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — Вучич
15:32 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич заявил в среду, что Сербия не может признать референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
«Сербия не может это признать, не признает, потому что Сербия придерживается Устава ООН, резолюций ООН. Мы защищаем собственную территориальную целостность, и в наших интересах защищать территориальную целостность международно признанных стран. Это вещи, которые для нас имеют решающее значение», — заявил сербский президент.
«Ситуация меняется с невероятной скоростью. <…> Меня очень интересует, как они (ЕС — прим. ТАСС) начнут процедуру по приему Косова [в Совет Европы] через день или два после этого (присоединение территорий к РФ — прим. ТАСС), когда вы видите и Шотландию, и Каталонию, которые ссылаются на косовский прецедент. Давление и нервозность по вопросу решения проблемы Косова будут расти, нам будет непросто», — сказал президент.
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