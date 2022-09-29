«Боевое братство»: Против России ведется настоящая война Западом
13:10 29.09.2022
Проведение частичной мобилизации позволит выполнить все цели и задачи специальной военной операции в Украине, считает заместитель председателя общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Коновалов. По его словам, в организации понимают значение спецоперации и уже высказалось в ее поддержку. «Мы понимаем важность и необходимость в частичной мобилизации, потому что каких-то целей и задач невозможно без этого на сегодняшний день достигнуть. Против нас, по сути, организована настоящая война Запада - от поставок оружия до наемников», - отметил Коновалов.
Как говорит зампредседателя общественной организации, мобилизованные россияне пройдут боевую подготовку: «Они сначала, действительно, пройдут все азы, кто-то вспомнит свои навыки. Хотелось бы пожелать всем мобилизованным вернуться, чтобы их дождались семьи, чтобы они были живы-здоровы».
Напомним, 21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ частичной мобилизации граждан на военную службу. В Москве горожане уже получают повестки и отправляются на обучение, после которого они могут быть направлены в зону спецоперации. В мегаполисе открыты также временные пункты мобилизации на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка. В городских военкоматах начали работать специальные группы, которые рассматривают жалобы горожан по вопросам призыва.
НОВОСТИ
- 14:00 29.09.2022
- Москвичи продолжают прибывать на временные пункты мобилизации
- 14:00 29.09.2022
- Соломоновы острова не стали подписывать с США соглашение о сотрудничестве - Guardian
- 13:32 29.09.2022
- Расследовать ЧП на «Северных потоках» нужно при взаимодействии нескольких стран — Песков
- 13:20 29.09.2022
- Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей
- 13:10 29.09.2022
- Подписание договоров о принятии в РФ новых территорий пройдет 30 сентября в 15:00 — Песков
- 13:04 29.09.2022
- «Боевое братство»: от частичной мобилизации зависит будущее нашего государства
- 13:00 29.09.2022
- В рамках БРИКС обсуждается идея создания общей валюты
- 12:32 29.09.2022
- Парламентариев пригласили в Кремль на мероприятие с Путиным 30 сентября
- 12:20 29.09.2022
- Норма о запрете на выезд при частичной мобилизации не применяется — Володин
- 12:05 29.09.2022
- В Москве выявили 3 216 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать