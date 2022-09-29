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НОВОСТИ

«Боевое братство»: Против России ведется настоящая война Западом

13:10 29.09.2022

Проведение частичной мобилизации позволит выполнить все цели и задачи специальной военной операции в Украине, считает заместитель председателя общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Коновалов. По его словам, в организации понимают значение спецоперации и уже высказалось в ее поддержку. «Мы понимаем важность и необходимость в частичной мобилизации, потому что каких-то целей и задач невозможно без этого на сегодняшний день достигнуть. Против нас, по сути, организована настоящая война Запада - от поставок оружия до наемников», - отметил Коновалов.

Как говорит зампредседателя общественной организации, мобилизованные россияне пройдут боевую подготовку: «Они сначала, действительно, пройдут все азы, кто-то вспомнит свои навыки. Хотелось бы пожелать всем мобилизованным вернуться, чтобы их дождались семьи, чтобы они были живы-здоровы».

Напомним, 21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ частичной мобилизации граждан на военную службу. В Москве горожане уже получают повестки и отправляются на обучение, после которого они могут быть направлены в зону спецоперации. В мегаполисе открыты также временные пункты мобилизации на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка. В городских военкоматах начали работать специальные группы, которые рассматривают жалобы горожан по вопросам призыва. 

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