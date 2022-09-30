Польша против введения мер по сокращению использования энергии на уровне всего ЕС
12:05 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши выступают против введения обязательных для всех стран Европейского союза (ЕС) мер по сокращению использования энергии. Об этом заявила в пятницу по прибытии на экстренную встречу министров энергетики 27 стран Евросоюза отвечающая за вопросы энергетики в Польше министр климата и окружающей среды Анна Москва.
«Это не нужно. Мы можем сами эти решения для себя вводить», — сказала она, подчеркнув, что Польша выскажется против.
«Мы против квалифицированного большинства и принятия таких решений на европейском уровне, которые носили бы обязывающий характер. Каждая страна может вводить такие решения и вводит. Нет нужды, чтобы мы обсуждали за европейским столом, [сокращать] 20% или 30%. Все экономики и энергетический микс разные. Мы можем подготовить пакет рекомендаций, практик, вести мониторинг этого. Но я не вижу нужды [введения общих мер], и мы считаем, что это не соответствует европейскому праву», — указала Москва.
«Мы не видим необходимости часами дискутировать в то время, когда мы имеем дело с высокими ценами электроэнергии, газа и не занимаемся этим формально, а только обсуждаем, сколько и как сократить. Такая дискуссия ни к чему не приведет», — заключила она.
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