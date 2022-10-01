0
0
76
НОВОСТИ

Украина получит новые САУ Caesar от Франции - СМИ

18:55 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция отменяет поставку части заказанных Данией самоходных артиллерийских установок (САУ) «Цезарь» (Caesar), чтобы поставить их Украине. Об этом сообщает в субботу газета «Монд».

По данным источников издания, Франция может перенаправить от 6 до 12 гаубиц из 15 изначально заказанных Данией. Соответствующие трехсторонние переговоры велись с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:45 01.10.2022
За сотрудничество с РФ США усиливает давление на Индию и Китай
0
106
17:35 01.10.2022
Газпром напомнил Молдавии об историческом долге за газ
0
233
17:30 01.10.2022
После присоединения ЛНР и ДНР к РФ окончание войны будет невозможно - Боррель
0
438
16:50 01.10.2022
Помощь Лондона в расследовании по газопроводам «борьба лис за права кур» - Захарова
0
248
15:30 01.10.2022
Из-за обстрела ВСУ в Донецке повреждена школа - штаб теробороны
0
292
15:20 01.10.2022
Газопровод Baltic Pipe между Польшей и Данией начал работу
0
337
14:50 01.10.2022
Советница Зеленского получила частную аудиенцию у Папы Римского
0
394
14:40 01.10.2022
Глава минобороны Литвы заявил, что военный бюджет страны будет в два раза больше
0
335
14:28 01.10.2022
Новое пространство для молодежной аудитории открылось в зале «Зарядье»
0
339
14:19 01.10.2022
Москвич в ЦАО получил отзыв ранее направленной повестки после проверки данных в военкомате
0
479

Возврат к списку