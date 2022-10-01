Украина получит новые САУ Caesar от Франции - СМИ

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция отменяет поставку части заказанных Данией самоходных артиллерийских установок (САУ) «Цезарь» (Caesar), чтобы поставить их Украине. Об этом сообщает в субботу газета «Монд».



По данным источников издания, Франция может перенаправить от 6 до 12 гаубиц из 15 изначально заказанных Данией. Соответствующие трехсторонние переговоры велись с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дании Метте Фредериксен.



