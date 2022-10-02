Границы ЛНР и ДНР определены по факту на день принятия в состав РФ

18:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пределы Луганской Народной Республики будут определяться границами территории, которые существовали на день ее образования и принятия в РФ. Это следует из договора, который внесен на ратификацию в Госдуму и опубликован в думской электронной базе в воскресенье.

«Пределы территории Луганской Народной Республики определяются границами территории ЛНР, существовавшими на день ее образования и день принятия в РФ и образования в составе России нового субъекта», — указано в документе.

Уточняется, что граница ЛНР, сопряженная с территорией иностранного государства, будет государственной границей РФ.

Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами республики на день ее образования и день принятия в состав Российской Федерации. Это следует из договора о принятии ДНР в состав России, который президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму.

«Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта», — отмечается в документе, опубликованном в думской электронной базе в воскресенье.