Границы ЛНР и ДНР определены по факту на день принятия в состав РФ
18:05 02.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Пределы территории Луганской Народной Республики определяются границами территории ЛНР, существовавшими на день ее образования и день принятия в РФ и образования в составе России нового субъекта», — указано в документе.
Уточняется, что граница ЛНР, сопряженная с территорией иностранного государства, будет государственной границей РФ.
Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами республики на день ее образования и день принятия в состав Российской Федерации. Это следует из договора о принятии ДНР в состав России, который президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму.
«Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта», — отмечается в документе, опубликованном в думской электронной базе в воскресенье.
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