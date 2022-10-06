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Расходы на дополнительную экипировку и лекарства мобилизованным компенсироваться не будут

12:30 06.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мобилизованные граждане обеспечены всем необходимым обмундированием, покупка дополнительной экипировки не требуется и является личной инициативой, поэтому расходы на нее не будут компенсироваться, сообщается в четверг в телеграм-аккаунте «Объясняем.рф».

«Покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой и компенсация этих расходов не предусмотрена», — говорится в сообщении, где отмечено, что призванные по мобилизации граждане обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы.

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