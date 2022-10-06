ЕС собирается наказывать суда из третьих стран, перевозящих нефть из РФ по цене ниже установленной
18:55 06.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В случае если судно под флагом третьей страны перевозило сырую нефть или нефтепродукты из РФ, цена которых была выше установленной, ему должно быть запрещено оказывать техническое обслуживание, брокерские услуги, финансирование и финансовую помощь, включая страхование в будущих перевозках», — следует из документа.
НОВОСТИ
- 19:50 06.10.2022
- МАГАТЭ ситает, что ЗАЭС принадлежит Украине
- 18:33 06.10.2022
- СМИ: банки продолжат повышать ставки по ипотечным кредитам
- 18:06 06.10.2022
- В СберБанк Онлайн теперь можно оформить страховку на случай потери работы
- 18:05 06.10.2022
- Литва на границе просвечивает поезда из РФ рентгеном прямо на ходу
- 17:59 06.10.2022
- На временные пункты мобилизации в Москве продолжают прибывать добровольцы
- 17:05 06.10.2022
- В Нижнем Новгороде открылась Академия «Маяк» – проект Росатома и правительства региона
- 16:15 06.10.2022
- Пентагон отчитался о количестве поставленных на Украину вооружений
- 16:10 06.10.2022
- Сайт, запущенный экс-сотрудниками радио "Эхо Москвы", заблокирован Роскомнадзором
- 15:45 06.10.2022
- Новак: Наши коллеги запутались в своих санкционных ограничениях и юридических действиях...
- 14:20 06.10.2022
- Выводы Маска о тяготении востока Украины к РФ Песков назвал констатацией реальности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать