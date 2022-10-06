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ЕС собирается наказывать суда из третьих стран, перевозящих нефть из РФ по цене ниже установленной

18:55 06.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз запретит проводить техобслуживание и страховать суда третьих стран, перевозящие российскую нефть, цена которой была выше установленной. Об этом сообщается в опубликованном в четверг в «Официальном журнале ЕС» документе о восьмом пакете санкций против РФ.

«В случае если судно под флагом третьей страны перевозило сырую нефть или нефтепродукты из РФ, цена которых была выше установленной, ему должно быть запрещено оказывать техническое обслуживание, брокерские услуги, финансирование и финансовую помощь, включая страхование в будущих перевозках», — следует из документа.

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