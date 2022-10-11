Заявления США о поставках оружия Киеву закрепляют их в роли участника конфликта — посол РФ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления США о готовности предоставить Украине дополнительные вооружения, в том числе новейшие, подтверждают факт закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта. Об этом заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя обещания руководства США предоставить военную технику Киеву.

«Решение России нанести удары высокоточным оружием по инфраструктурным объектам на Украине стало ответом на террористические акты в нашей стране, ответственность за которые полностью лежит на киевском режиме, — отмечается в письменном заявлении дипломата, распространенном посольством. — Не ожидали от администрации иной реакции. Однако воспринимаем заявления американского руководства о намерении поддерживать [президента Украины Владимира] Зеленского дополнительными поставками ПВН (продукции военного назначения — прим. ТАСС), в том числе новейших образцов, как еще одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта». «Призываем США и их союзников не пересекать красных линий, к которым они вплотную приблизились. Перестать накачивать режим смертоносными вооружениями. Это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта», — подчеркнул дипломат.