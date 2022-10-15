В Москве выпуск медицинской мебели в 2,3 раза в январе-августе увеличился в 2,3 раза

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Московские производители медицинской мебели с января по август нынешнего года смогли выпустить продукции на 703 млн руб., что в 2,3 раза больше, чем за тот же период 2021 года. По данным комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, в перспективе ожидается существенный рост объема производства этих товаров в связи с выполнением офсетного контракта городских властей и производителей.

Как уже сообщала «Независимая газета», с 1 июля минимальный объем инвестиций по офсетным контрактам в Москве снижен в 10 раз, до 100 млн руб., что позволило расширить использование этого формата. Сейчас в мегаполисе оформлены пять подобных договоров на поставку лекарств, изделий медицинского назначения и детского питания, по данным заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, общий объем инвестиций по ним составляет 12,9 млрд руб.

Для привлечения новых инвесторов городские власти не только заключают офсетные контракты, но и предоставляют застройщикам землю в аренду без торгов для выполнения масштабных инвестпроектов. В частности, на востоке города был выделен участок под строительство корпуса для выпуска школьной, домашней и офисной мебели, инвестиции в проект составят 280 млн руб.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился провести электронный конкурс на право заключения офсетного контракта на поставку медицинской мебели для столичных учреждений здравоохранения. Согласно условиям договора, инвестору за три года предстоит создать новое производство, вложив в него не менее 250 млн руб. Москва обязалась за 10 лет купить у предприятия товаров минимум на 5,1 млрд руб.