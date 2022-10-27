ЕС заместил весь газ, не поставленный из России в 2022 году, но по огромной цене — ЕК
15:12 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз смог заместить весь газ, не поставленный из России в 2022 году, за счет альтернативных поставщиков, но компании и потребители в ЕС платят за это огромную цену. Об этом заявила в четверг еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Норвегии, которую транслировала онлайн пресс-служба Еврокомиссии.
«В 2022 году мы смогли заместить весь объем газа, который перестала поставлять Россия, за счет альтернативных поставщиков, — сказала она. — Евросоюз продолжает платить огромную цену за свой энергетический импорт, потребители и предприятия находятся под очень высоким давлением».
НОВОСТИ
- 16:25 27.10.2022
- Мэр Москвы продлил до конца 2023 года пилотный проект по выдаче в коммерческих аптеках льготных лекарств
- 16:12 27.10.2022
- ВС РФ уничтожили украинский завод по производству ракетного топлива под Павлоградом
- 16:08 27.10.2022
- Мэр Собянин упростил порядок получения детских пособий в Москве для семей мобилизованных
- 16:00 27.10.2022
- В Одессе слышны звуки взрывов - СМИ
- 15:55 27.10.2022
- Андрей Воробьев: Более 65% мобилизованных в Подмосковье получили региональную выплату 200 тысяч рублей
- 15:32 27.10.2022
- В офисе Зеленского заявили о необходимости ужесточить отключения электричества
- 15:30 27.10.2022
- В 2022 году Сбер сэкономил 227 миллионов листов бумаги и посадил 400 тысяч деревьев
- 15:05 27.10.2022
- Собянин поручил подрядчику ускорить строительство школы на Люблинской улице
- 15:00 27.10.2022
- Вучич заявил, что Сербию загнали в угол, и ей некуда больше отступать
- 14:32 27.10.2022
- Песков назвал чудовищной ложью заявление, что Польша не была освобождена красноармейцами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать