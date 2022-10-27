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ЕС заместил весь газ, не поставленный из России в 2022 году, но по огромной цене — ЕК

15:12 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз смог заместить весь газ, не поставленный из России в 2022 году, за счет альтернативных поставщиков, но компании и потребители в ЕС платят за это огромную цену. Об этом заявила в четверг еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Норвегии, которую транслировала онлайн пресс-служба Еврокомиссии.

«В 2022 году мы смогли заместить весь объем газа, который перестала поставлять Россия, за счет альтернативных поставщиков, — сказала она. — Евросоюз продолжает платить огромную цену за свой энергетический импорт, потребители и предприятия находятся под очень высоким давлением».

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