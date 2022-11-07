Мэр Нью-Йорка признал, что миграционная система в США не работает
17:12 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Система предоставления убежища мигрантам в США не работает, это видно на примере недовольных политикой администрации губернаторов-республиканцев штатов Техас и Аризона, которые выдворяют нелегалов на автобусах в северные штаты, контролируемые демократами. С таким утверждением выступил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в интервью телеканалу Си-би-эс для программы, посвященной ситуации с мигрантами в городе и вышедшей в эфир в воскресенье.
Мэр мегаполиса указал, что в город прибыло уже свыше 22 тыс. нелегальных мигрантов. Главу Техаса Грега Эбботта Адамс обвинил в создании «рукотворного кризиса» в городе.
«Система перестала работать. Мы отложили решение этой проблемы в долгий ящик», — указал мэр. Он согласился со словами журналиста канала о том, что ни демократы, ни республиканцы не преуспели в том, чтобы «исправить» ситуацию с нелегалами.
По словам бывшей советницы по иммиграционной политике в администрациях Джорджа Буша и Барака Обамы Терезы Кардинал Браун, с которой побеседовал канал, «система предоставления убежища обрушилась».
«На нашу южную границу прибывают миллионы людей, которые пытаются получить защиту, пытаются воспользоваться нашим законодательством. У нас просто нет сотрудников, ресурсов, инфраструктуры или хорошо налаженных процессов, чтобы справляться с тем, что там происходит», — указала она.
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