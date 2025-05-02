0
0
42
НОВОСТИ

На военные проекты по НАТО Литва готова потртить около 110 млн евро

15:30 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 20 проектов по развитию военной инфраструктуры стоимостью около 110 млн евро будут реализованы к 2030 году в Паневежском регионе Литвы. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

«Развитая инфраструктура, на укрепление которой только в Паневежском регионе к 2030 году по 20 проектам будет направлено около 110 млн евро, необходима как нашей армии, так и размещенным в Литве и прибывающим на учения союзникам», — приводятся в сообщении слова замминистра обороны Орияны Машале.

Значительная часть предусмотренных ассигнований пойдет на развитие инфраструктуры батальона гусар имени короля Миндаугаса и аэродрома военно-воздушных сил в Паюосте. Уже завершена прокладка к нему за 1,5 млн евро железнодорожной ветки. В ближайшее время будут проведены работы стоимостью 14 млн евро по обустройству инженерных сетей и ливневой канализации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:40 02.05.2025
После ухода США, Китай готов заполнить нишу в климатической повестке - Титов
0
39
14:20 02.05.2025
Вопреки угрозам Киева жители Донбасса и Новороссии отметят День Победы
0
197
13:30 02.05.2025
На фоне непогоды московские аэропорты работают в штатном режиме - Росавиация
0
227
13:20 02.05.2025
Будущий глава МВД ФРГ пообещал разобраться с нелегальной миграцией
0
256
12:50 02.05.2025
За сутки около 90 беспилотников ВСУ пытались атаковать Белгородскую область
0
240
12:40 02.05.2025
За 36 часов в Москве выпало 70% от месячной нормы осадков
0
242
11:40 02.05.2025
Трамп запросит на нацбезопасность рекордный годовой бюджет в $1,01 трлн - Bloomberg
0
300
11:25 02.05.2025
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
0
389
11:10 02.05.2025
Из-за непогоды в Подмосковье 26 тыс. человек остались без электричества - Воробьев
0
325
09:40 02.05.2025
Трамп хочет сократить на $163 млрд расходы на необоронные нужды - СМИ
0
425

Возврат к списку