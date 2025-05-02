На военные проекты по НАТО Литва готова потртить около 110 млн евро
15:30 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Развитая инфраструктура, на укрепление которой только в Паневежском регионе к 2030 году по 20 проектам будет направлено около 110 млн евро, необходима как нашей армии, так и размещенным в Литве и прибывающим на учения союзникам», — приводятся в сообщении слова замминистра обороны Орияны Машале.
Значительная часть предусмотренных ассигнований пойдет на развитие инфраструктуры батальона гусар имени короля Миндаугаса и аэродрома военно-воздушных сил в Паюосте. Уже завершена прокладка к нему за 1,5 млн евро железнодорожной ветки. В ближайшее время будут проведены работы стоимостью 14 млн евро по обустройству инженерных сетей и ливневой канализации.
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