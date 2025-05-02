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Вопреки угрозам Киева жители Донбасса и Новороссии отметят День Победы

14:20 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях не будут носить массовый характер, но жители регионов отметят День Победы вопреки поступающим с Украины угрозам. Об этом ТАСС заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Малькевич.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина выбирает «болевые точки России» для побуждения Москвы к дипломатии, добавив, что в РФ «должны переживать» по поводу проведения парада Победы. Украинские медиа в свою очередь распространили видеоролик, в котором глава СБУ Василий Малюк назвал Крымский мост законной целью для поражения.

«Они (торжества по случаю Дня Победы — прим. ТАСС) пройдут, естественно. Никаких, так сказать, массовых гуляний по соображениям безопасности не будет, но люди будут праздновать, — сказал Малькевич. — Но в тех местах, которые считаются совсем прифронтовыми, понятно, все будет минимизировано».

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