Вопреки угрозам Киева жители Донбасса и Новороссии отметят День Победы
14:20 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина выбирает «болевые точки России» для побуждения Москвы к дипломатии, добавив, что в РФ «должны переживать» по поводу проведения парада Победы. Украинские медиа в свою очередь распространили видеоролик, в котором глава СБУ Василий Малюк назвал Крымский мост законной целью для поражения.
«Они (торжества по случаю Дня Победы — прим. ТАСС) пройдут, естественно. Никаких, так сказать, массовых гуляний по соображениям безопасности не будет, но люди будут праздновать, — сказал Малькевич. — Но в тех местах, которые считаются совсем прифронтовыми, понятно, все будет минимизировано».
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