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НОВОСТИ

От атаки БПЛА в Горловке пострадали 8 сотрудников МЧС

20:30 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь сотрудников МЧС России пострадали в Горловке от атаки беспилотников при тушении пожара. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

«Огнеборцы выехали в Никитовский район, где горела хозпостройка после атаки БПЛА. Во время тушения над местом пожара активизировались беспилотники», — сообщили в ведомстве.

Спасатели несколько раз спускались в укрытие, сбросы боеприпасов фиксировались в десяти метрах от них. Продолжить работу в таких условиях не представлялось возможным.


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