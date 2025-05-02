От атаки БПЛА в Горловке пострадали 8 сотрудников МЧС

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь сотрудников МЧС России пострадали в Горловке от атаки беспилотников при тушении пожара. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.



«Огнеборцы выехали в Никитовский район, где горела хозпостройка после атаки БПЛА. Во время тушения над местом пожара активизировались беспилотники», — сообщили в ведомстве.



Спасатели несколько раз спускались в укрытие, сбросы боеприпасов фиксировались в десяти метрах от них. Продолжить работу в таких условиях не представлялось возможным.





