От атаки БПЛА в Горловке пострадали 8 сотрудников МЧС
20:30 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Огнеборцы выехали в Никитовский район, где горела хозпостройка после атаки БПЛА. Во время тушения над местом пожара активизировались беспилотники», — сообщили в ведомстве.
Спасатели несколько раз спускались в укрытие, сбросы боеприпасов фиксировались в десяти метрах от них. Продолжить работу в таких условиях не представлялось возможным.
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