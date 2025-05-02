Победный концерт Лидии Руслановой у Рейхстага воссоздали в Музей Победы
20:20 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня ровно 80 лет со дня исполнения песни на ступенях поверженного Рейхстага, и мы этим мероприятием хотели бы рассказать современным людям, и особенно молодому поколению, о вкладе сотрудников культуры в победу советского народа», — отметила в беседе с ТАСС сотрудник отдела массовых мероприятий Музея Победы Татьяна Балабан.
Лидия Русланова во время Великой Отечественной войны поднимала боевой дух солдат, поддерживала концертами советских бойцов на фронте. За годы ее творчества она дала более тысячи концертов, в ее исполнении звучали «Катюша», «Синий платочек», «В землянке», «Валенки» и другие песни.
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