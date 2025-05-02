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Победный концерт Лидии Руслановой у Рейхстага воссоздали в Музей Победы

20:20 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Музей Победы отметил 125-летие заслуженной артистки РСФСР, советской певицы Лидии Руслановой, воссоздав в исторических декорациях экспозиции «Подвиг Народа» концерт исполнительницы у ступеней Рейхстага, передает корреспондент ТАСС. Впервые концерт был исполнен 2 мая 1945 года.

«Сегодня ровно 80 лет со дня исполнения песни на ступенях поверженного Рейхстага, и мы этим мероприятием хотели бы рассказать современным людям, и особенно молодому поколению, о вкладе сотрудников культуры в победу советского народа», — отметила в беседе с ТАСС сотрудник отдела массовых мероприятий Музея Победы Татьяна Балабан.

Лидия Русланова во время Великой Отечественной войны поднимала боевой дух солдат, поддерживала концертами советских бойцов на фронте. За годы ее творчества она дала более тысячи концертов, в ее исполнении звучали «Катюша», «Синий платочек», «В землянке», «Валенки» и другие песни.


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