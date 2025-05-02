На фоне непогоды московские аэропорты работают в штатном режиме - Росавиация

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме на фоне мокрого снега в регионе, сообщила Росавиация.



«Аэропорты столичного региона — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — на фоне майского мокрого снега работают штатно. <…> Аэропортовые службы оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания ВС в условиях непогоды», — говорится в сообщении.



Как отмечается, в период с 19:00 мск 1 мая до 07:00 мск 2 мая в указанных аэропортах провели суммарно 11 контрольных чисток взлетно-посадочных полос.







