СберСервис представил нейросотрудников, трансформирующих работу бизнеса
14:25 16.09.2025
На форуме «Искусство трансформации: путь к операционной эффективности», который собрал представителей крупнейших корпораций, государственных структур и технологических компаний, СберСервис представил нейросотрудников — цифровых специалистов, которые объединяют возможности AI-агентов и RPA-технологий.
Форум стал центральной площадкой для обмена опытом и обсуждения практик внедрения современных технологий, способных повысить эффективность бизнеса и улучшить клиентский сервис. Участники смогли не только услышать о передовых решениях, но и протестировать их.
В рамках своего выступления на форуме СберСервис презентовал пилотный чат-бот со встроенными AI-агентами, разработанный на платформе SaluteRPA для ГК ФСК — одного из крупнейших застройщиков России.
Чат-бот выполняет роль цифрового агента по недвижимости, помогая автоматизировать часть функций, которые сегодня выполняют сотрудники ФСК: консультирование клиентов, подбор объектов и сопровождение сделок. Пилотная цифровая версия выполняет эти задачи в онлайн-режиме:
1. Пользователь общается с чат-ботом, задавая вопросы о недвижимости.
2. Чат-бот передает запрос на платформу SaluteRPA, которая управляет AI-агентами для формирования ответа.
3. Для формирования понятного и человекоориентированного ответа AI-агенты SaluteRPA взаимодействуют с нейросетевой моделью Сбера GigaChat.
Участники форума смогли протестировать будущее клиентского сервиса в интерактивном формате, задавая вопросы виртуальному консультанту о недвижимости.
«Мы показали самый базовый уровень нейросотрудника. В будущем такой цифровой агент по недвижимости сможет не только консультировать, но и полностью сопровождать клиента — от первого обращения до закрытия сделки», — отметил Семен Зуев, руководитель офиса цифровизации коммерческих сервисов и бэкофиса ГК ФСК.
Свою концепцию нейросотрудников СберСервис реализовал на платформе роботизации от Сбера. SaluteRPA — «мозг» всей системы, именно она:
– управляет взаимодействием AI-агентов и RPA-роботов,
– интегрируется с внешними системами компании, CRM и базами данных,
– обеспечивает гибкость и масштабируемость решений,
– анализирует бизнес-процессы и оптимизирует их на основе собранных данных.
Таким образом, платформа позволяет принимать входящие запросы от клиентов, распределять их между цифровыми модулями и собирать результат в удобном для человека виде.
«Благодаря SaluteRPA мы можем создавать нейросотрудников для любых сфер — от продаж и обслуживания клиентов до логистики и финансов. Это не просто платформа автоматизации, а экосистема для построения цифровых команд будущего», — прокомментировали специалисты СберСервиса.
Проект построен на мультиагентной архитектуре, что позволяет избежать ошибок и повысить качество обслуживания. Каждый агент отвечает за определенную задачу — классификацию, подбор, консультации или назначение встреч. Агент-верификатор проверяет достоверность данных, исключая «галлюцинации» нейросети. AI-руководитель управляет процессами и координирует взаимодействие всех агентов.
Такой подход обеспечивает высокую надежность и точность в работе, что особенно важно для отраслей с большим количеством клиентов и высокой стоимостью решений.
«Платформа SaluteRPA предоставляет все необходимые инструменты для поддержки и реализации сложных сценариев с AI-агентами, а компания СберСервис обладает экспертизой и готова уже сегодня успешно внедрять такие решения для бизнеса», — прокомментировала Татьяна Вольнова, начальник управления по развитию платформы SaluteRPA Сбербанка.
В основе концепции СберСервис лежит идея: нейросотрудник — это цифровой аналог человека в компании. Мультиагентная система от Сбера состоит из AI-агентов, которые обладают интеллектом, долговременной памятью и способностью учиться на взаимодействиях, и RPA-роботов, которые автоматизируют четко прописанные рутинные процессы.
Объединив их, можно воссоздать роль человека в цифровой форме. Например, один AI-агент не сможет заменить менеджера по продажам, который выполняет десятки разных функций, он только закроет определенный участок работ, но мультиагентная система, дополненная нужным набором RPA-навыков, способна полностью воспроизвести работу такого специалиста.
«Нейросотрудник — это не просто набор технологий. Это цифровой коллега, который может выполнять сложные, комплексные задачи и при этом работать быстрее и безошибочно», — пояснил Артём Задоя, директор департамента координации, стандартизации и качества СберСервис.
Стенд СберСервиса вызвал высокий интерес у посетителей форума. Многие компании рассматривают внедрение нейросотрудников как стратегический шаг в развитии бизнеса и улучшении качества клиентского сервиса.
Пилотный проект с ГК ФСК продолжится в течение 2025 года. Его результаты станут основой для масштабного внедрения цифровых сотрудников в разные отрасли — от девелопмента и строительства до медицинских услуг и финансов.
«Мы стоим на пороге новой эры, когда в каждой компании рядом с обычными сотрудниками будут работать их цифровые коллеги, которые помогут бизнесу стать быстрее, точнее и технологичнее», — резюмировал Артём Задоя.
