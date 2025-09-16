Две трети американцев считают, что общество в США расколото — Reuters

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американское общество встревожено межпартийными разногласиями и всплеском политического насилия. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного службой Ipsos для британского агентства Reuters.

Согласно исследованию, 71% опрошенных считают, что американское общество расколото, в то же время 66% респондентов обеспокоены применением насилия к людям из-за их политических взглядов.

Отмечается, что за первое полугодие 2025 года в США произошло около 150 нападений, связанных с политикой, это вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Около 63% проголосовавших заявили, что то, как американцы говорят о политических проблемах, поспособствовало распространению насилия. Примерно 31% подчеркнули роль правительства в происходящем. Остальные не отметили влияние или воздержались от ответа на вопрос.