0
0
0
НОВОСТИ

Две трети американцев считают, что общество в США расколото — Reuters

15:32 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американское общество встревожено межпартийными разногласиями и всплеском политического насилия. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного службой Ipsos для британского агентства Reuters.

Согласно исследованию, 71% опрошенных считают, что американское общество расколото, в то же время 66% респондентов обеспокоены применением насилия к людям из-за их политических взглядов.

Отмечается, что за первое полугодие 2025 года в США произошло около 150 нападений, связанных с политикой, это вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Около 63% проголосовавших заявили, что то, как американцы говорят о политических проблемах, поспособствовало распространению насилия. Примерно 31% подчеркнули роль правительства в происходящем. Остальные не отметили влияние или воздержались от ответа на вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 16.09.2025
Руководители фракций Госдумы встретятся с президентом РФ в четверг — Васильев
0
93
15:00 16.09.2025
ЕК изучает возможность введения санкций в отношении Грузии
0
116
14:32 16.09.2025
Недоверие к властям в Нидерландах достигло 70% — опрос
0
166
14:25 16.09.2025
СберСервис представил нейросотрудников, трансформирующих работу бизнеса
0
160
14:12 16.09.2025
ГД обсудит с кабмином вопрос продовольственной безопасности — Володин
0
189
14:00 16.09.2025
Продажи алкогольной продукции в РФ за 8 месяцев снизились на 11,4%
0
188
13:32 16.09.2025
В Курской области обезврежено 14,3 тыс. взрывоопасных предметов с августа 2024 года — МЧС
0
238
13:20 16.09.2025
На учениях «Запад» отработано планирование применения нестратегического ядерного оружия
0
261
13:05 16.09.2025
Силы ПВО РФ сбили за сутки 357 беспилотников самолетного типа ВСУ
0
277
13:00 16.09.2025
Вездеход с 9 пассажирами упал в озеро в Забайкалье, предварительно, 5 человек утонули
0
281

Возврат к списку