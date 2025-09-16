Руководители фракций Госдумы встретятся с президентом РФ в четверг — Васильев

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президента РФ Владимира Путина и руководителей парламентских фракций состоится в четверг, 18 сентября. Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

«Вопрос решен. Эта встреча будет в четверг», — сказал Васильев в ходе первого пленарного заседания осенней сессии.