В Курской области обезврежено 14,3 тыс. взрывоопасных предметов с августа 2024 года — МЧС

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты МЧС России с августа прошлого года обезвредили в приграничных районах Курской области свыше 14 300 взрывоопасных предметов и очистили 562 га приграничной территории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

