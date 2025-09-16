ГД обсудит с кабмином вопрос продовольственной безопасности — Володин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума в течение осенней сессии обсудит с правительством РФ вопросы продовольственной безопасности, повышения производительности труда и экологического благополучия Волги. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы вместе с правительством обсудим вопросы продовольственной безопасности, повышения производительности труда, экологического благополучия Волги», — сказал Володин, выступая на первом пленарном заседании Госдумы.

Он напомнил, что в Думе работает рабочая группа по сохранению Волги под руководством Валентины Терешковой. Председатель Госдумы отметил, что рабочей группой делается многое, чтобы изменить ситуацию на Волге к лучшему.

Кроме того, в рамках парламентского часа будет обсуждаться вопрос развития энергетического комплекса, добавил Володин.