ГД обсудит с кабмином вопрос продовольственной безопасности — Володин
14:12 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума в течение осенней сессии обсудит с правительством РФ вопросы продовольственной безопасности, повышения производительности труда и экологического благополучия Волги. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы вместе с правительством обсудим вопросы продовольственной безопасности, повышения производительности труда, экологического благополучия Волги», — сказал Володин, выступая на первом пленарном заседании Госдумы.
Он напомнил, что в Думе работает рабочая группа по сохранению Волги под руководством Валентины Терешковой. Председатель Госдумы отметил, что рабочей группой делается многое, чтобы изменить ситуацию на Волге к лучшему.
Кроме того, в рамках парламентского часа будет обсуждаться вопрос развития энергетического комплекса, добавил Володин.
НОВОСТИ
- 15:32 16.09.2025
- Две трети американцев считают, что общество в США расколото — Reuters
- 15:12 16.09.2025
- Руководители фракций Госдумы встретятся с президентом РФ в четверг — Васильев
- 15:00 16.09.2025
- ЕК изучает возможность введения санкций в отношении Грузии
- 14:32 16.09.2025
- Недоверие к властям в Нидерландах достигло 70% — опрос
- 14:25 16.09.2025
- СберСервис представил нейросотрудников, трансформирующих работу бизнеса
- 14:00 16.09.2025
- Продажи алкогольной продукции в РФ за 8 месяцев снизились на 11,4%
- 13:32 16.09.2025
- В Курской области обезврежено 14,3 тыс. взрывоопасных предметов с августа 2024 года — МЧС
- 13:20 16.09.2025
- На учениях «Запад» отработано планирование применения нестратегического ядерного оружия
- 13:05 16.09.2025
- Силы ПВО РФ сбили за сутки 357 беспилотников самолетного типа ВСУ
- 13:00 16.09.2025
- Вездеход с 9 пассажирами упал в озеро в Забайкалье, предварительно, 5 человек утонули
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать