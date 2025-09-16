ЕК изучает возможность введения санкций в отношении Грузии

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия изучает возможность введения санкций в отношении Грузии, а также отменить безвизовый режим с этой страной. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге.

«В ходе обсуждений, которые мы проводили, рассматривались и другие варианты, от санкций до приостановки безвизового режима и других мер. В то же время, как уже говорилось, мы полностью понизили уровень наших политических контактов, прекратили финансовую помощь грузинским властям и увеличили нашу поддержку гражданскому обществу», — сказала она.