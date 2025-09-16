ЕК изучает возможность введения санкций в отношении Грузии
15:00 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия изучает возможность введения санкций в отношении Грузии, а также отменить безвизовый режим с этой страной. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге.
«В ходе обсуждений, которые мы проводили, рассматривались и другие варианты, от санкций до приостановки безвизового режима и других мер. В то же время, как уже говорилось, мы полностью понизили уровень наших политических контактов, прекратили финансовую помощь грузинским властям и увеличили нашу поддержку гражданскому обществу», — сказала она.
НОВОСТИ
- 15:32 16.09.2025
- Две трети американцев считают, что общество в США расколото — Reuters
- 15:12 16.09.2025
- Руководители фракций Госдумы встретятся с президентом РФ в четверг — Васильев
- 14:32 16.09.2025
- Недоверие к властям в Нидерландах достигло 70% — опрос
- 14:25 16.09.2025
- СберСервис представил нейросотрудников, трансформирующих работу бизнеса
- 14:12 16.09.2025
- ГД обсудит с кабмином вопрос продовольственной безопасности — Володин
- 14:00 16.09.2025
- Продажи алкогольной продукции в РФ за 8 месяцев снизились на 11,4%
- 13:32 16.09.2025
- В Курской области обезврежено 14,3 тыс. взрывоопасных предметов с августа 2024 года — МЧС
- 13:20 16.09.2025
- На учениях «Запад» отработано планирование применения нестратегического ядерного оружия
- 13:05 16.09.2025
- Силы ПВО РФ сбили за сутки 357 беспилотников самолетного типа ВСУ
- 13:00 16.09.2025
- Вездеход с 9 пассажирами упал в озеро в Забайкалье, предварительно, 5 человек утонули
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать