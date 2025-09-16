На учениях «Запад» отработано планирование применения нестратегического ядерного оружия

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие в ходе белорусско-российских учений «Запад-2025» отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник». Об этом сообщил начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

«Появилось достаточно много материалов для размышления о характере современных боевых действий, о порядке их ведения и о совершенствовании подготовки войск к текущим событиям и к особенностям современной войны. Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса „Орешник“, — приводит его слова агентство БелТА.

По словам Муравейко, военнослужащие активно применяли беспилотные летательные аппараты в различных вариантах. «Кроме того, рассмотрели целый комплекс гибридных современных приемов, применяемых при ведении боевых действий в населенных пунктах, в лесисто-болотистой и урбанизированной местности. Наши российские коллеги поделились с нами боевым опытом, что позволяет сказать о том, что наши подразделения сегодня получают самую современную, самую совершенную информацию, которая автоматически внедряется в боевую действительность», — отметил он.