0
0
106
НОВОСТИ

На учениях «Запад» отработано планирование применения нестратегического ядерного оружия

13:20 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие в ходе белорусско-российских учений «Запад-2025» отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник». Об этом сообщил начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

«Появилось достаточно много материалов для размышления о характере современных боевых действий, о порядке их ведения и о совершенствовании подготовки войск к текущим событиям и к особенностям современной войны. Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса „Орешник“, — приводит его слова агентство БелТА.

По словам Муравейко, военнослужащие активно применяли беспилотные летательные аппараты в различных вариантах. «Кроме того, рассмотрели целый комплекс гибридных современных приемов, применяемых при ведении боевых действий в населенных пунктах, в лесисто-болотистой и урбанизированной местности. Наши российские коллеги поделились с нами боевым опытом, что позволяет сказать о том, что наши подразделения сегодня получают самую современную, самую совершенную информацию, которая автоматически внедряется в боевую действительность», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 16.09.2025
Продажи алкогольной продукции в РФ за 8 месяцев снизились на 11,4%
0
37
13:32 16.09.2025
В Курской области обезврежено 14,3 тыс. взрывоопасных предметов с августа 2024 года — МЧС
0
108
13:05 16.09.2025
Силы ПВО РФ сбили за сутки 357 беспилотников самолетного типа ВСУ
0
158
13:00 16.09.2025
Вездеход с 9 пассажирами упал в озеро в Забайкалье, предварительно, 5 человек утонули
0
169
12:32 16.09.2025
Европейские социалисты намерены исключить из своих рядов партию премьера Словакии Фицо
0
227
12:20 16.09.2025
Спецслужбы Сербии выйдут на контакт с СВР по сведениям о подготовке «майдана» — Вучич
0
218
12:05 16.09.2025
Джабаров допустил новый раздел Польши, которая «наступает на старые грабли»
0
258
12:00 16.09.2025
США считают контрпродуктивным признание рядом стран государственности Палестины — Рубио
0
239
11:32 16.09.2025
ЕК усилила контроль за экспортом ЕС для лишения России передовых технологий — FT
0
288
11:20 16.09.2025
В Новосибирске задержана женщина за причастность к диверсии на Транссибе — ФСБ
0
290

Возврат к списку