Силы ПВО РФ сбили за сутки 357 беспилотников самолетного типа ВСУ
13:05 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 357 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 357 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении. По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 84 508 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 123 танка и других боевых бронированных машин, 1 591 боевая машина реактивных систем залпового огня, 29 619 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 911 единиц специальной военной автомобильной техники.
