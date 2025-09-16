0
НОВОСТИ

Силы ПВО РФ сбили за сутки 357 беспилотников самолетного типа ВСУ

13:05 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 357 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 357 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении. По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 84 508 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 123 танка и других боевых бронированных машин, 1 591 боевая машина реактивных систем залпового огня, 29 619 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 911 единиц специальной военной автомобильной техники.

