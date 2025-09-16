Продажи алкогольной продукции в РФ за 8 месяцев снизились на 11,4%
14:00 16.09.2025 Источник: Интерфакс
Розничная продажа алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в РФ в январе-августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 11,4%, до 132,6 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.
Темпы снижения немного замедлились. По итогам семи месяцев сокращение составляло 12,1%.
Наибольшее падение, как и ранее, произошло на рынке слабоалкогольных напитков: в 8,9 раза, до 1,2 млн дал.
Кроме того, розничные продажи водки снизились на 3,9%, до 47,8 млн дал, коньяка - на 9,6%, до 8,2 млн дал. В то же время реализация ликероводочных изделий выросла на 15%, до 11,8 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было продано 77,3 млн дал, что на 3,9% меньше прошлогоднего.
Падают и продажи вина. В январе-августе виноградных вин было реализовано 37,3 млн дал, что на 1,3% меньше, чем год назад, шампанских - 13,1 млн дал (на 2,8% меньше).
