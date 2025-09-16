Недоверие к властям в Нидерландах достигло 70% — опрос
14:32 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семь из десяти жителей Нидерландов полностью или отчасти не доверяют властям королевства. Это следует из данных опроса, проведенного исследовательским институтом Ipsos I&O по заказу телерадиокомпании NOS.
По результатам исследования, лишь 29% респондентов выразили доверие к правительству и парламенту. Для сравнения, около года назад, вскоре после прихода к власти правительства под руководством премьер-министра Дика Схофа, этот показатель достигал 44%.
Главной причиной недовольства политикой властей респонденты называют их неспособность быстро и эффективно разрешать проблемы, с которыми сталкивается страна. Так, 76% опрошенных считают, что власти не предлагают «никаких реальных решений», а 74% отмечают, что руководство королевства большую часть времени занято «внутренними распрями». Почти столько же респондентов (68%) полагают, что разнородные фракции правительства не способны к сотрудничеству друг с другом.
Особое раздражение у жителей вызывает неспособность властей справиться с миграционным и жилищным кризисами (68% и 64% соответственно). Также значительная часть респондентов указала на неудачные попытки реформ здравоохранения (53%), сферы безопасности (44%) и борьбы с ростом стоимости жизни (40%).
На фоне этого пессимизм усиливается и в оценках будущего: лишь 7% жителей Нидерландов ожидают роста экономики в ближайший год, тогда как 44% прогнозируют ухудшение ситуации.
