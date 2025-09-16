0
НОВОСТИ

Европейские социалисты намерены исключить из своих рядов партию премьера Словакии Фицо

12:32 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия европейских социалистов (ПЕС), объединяющая социалистические и социал-демократические фракции из стран ЕС и Великобритании, намерена исключить из своих рядов правящую в Словакии партию «Направление — социальная демократия» (SMER). Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

По их данным, вопрос об исключении представит председатель объединения, бывший премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. Решение будет утверждено на съезде ПЕС в октябре в Амстердаме, пишет портал.

Как отмечает Euractiv, исключение связано, в частности, с позицией премьер-министра Словакии Роберта Фицо в отношении России.

