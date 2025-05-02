Из-за непогоды в Московской области зажерживаются семь пассажирских поездов

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь пассажирских поездов задерживаются в Московской области из-за непогоды и падения деревьев на транспортные пути. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД).



«По причине ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в Московской области задерживаются 7 пассажирских поездов: № 142 Смоленск — Архангельск, № 102 Москва — Ярославль, № 21 Лабытнанги — Москва, № 101 Ярославль — Москва, № 1 Владивосток — Москва, № 107 Вологда — Москва, № 16 Москва — Архангельск», — говорится в сообщении.



В компании подчеркнули, что сотрудники поездных бригад оказывают всю необходимую помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортная температура. Пассажиры поездов, задержка которых составляет более четырех часов, обеспечиваются питанием. Также в компании отметили, что в настоящее время поезда продолжают движение по маршрутам.



