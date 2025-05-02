0
0
2
НОВОСТИ

Военные расходы США в 2026 г. могут увеличиться до $1,01 трлн - проект бюджета

18:35 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США планируют увеличить военные расходы в 2026 финансовом году до $1,01 трлн. Об этом свидетельствует проект федерального бюджета на следующий финансовый год, обнародованный Белым домом.

Как следует из этого документа, объем ассигнований на оборону Вашингтон собирается расширить по сравнению с 2025 финансовым годом на 13,4%. Проект нынешнего бюджета направлен на то, чтобы «возродить Вооруженные силы Америки, восстановить сдерживание <…>», говорится в справочных документах Белого дома. В них утверждается, что одними из приоритетов будут «сдерживание агрессии Китая в регионах Индийского и Тихого океанов», а также «оживление военно-промышленной базы США».


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:55 02.05.2025
Сообщения о пытках российских военнопленных на Украине обеспокоили ООН
0
154
16:10 02.05.2025
Из-за непогоды в Московской области задерживаются семь пассажирских поездов
0
258
15:40 02.05.2025
После ухода США, Китай готов заполнить нишу в климатической повестке - Титов
0
276
15:30 02.05.2025
На военные проекты по НАТО Литва готова потртить около 110 млн евро
0
275
14:20 02.05.2025
Вопреки угрозам Киева жители Донбасса и Новороссии отметят День Победы
0
404
13:30 02.05.2025
На фоне непогоды московские аэропорты работают в штатном режиме - Росавиация
0
389
13:20 02.05.2025
Будущий глава МВД ФРГ пообещал разобраться с нелегальной миграцией
0
429
12:50 02.05.2025
За сутки около 90 беспилотников ВСУ пытались атаковать Белгородскую область
0
364
12:40 02.05.2025
За 36 часов в Москве выпало 70% от месячной нормы осадков
0
367
11:40 02.05.2025
Трамп запросит на нацбезопасность рекордный годовой бюджет в $1,01 трлн - Bloomberg
0
417

Возврат к списку