Военные расходы США в 2026 г. могут увеличиться до $1,01 трлн - проект бюджета
18:35 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как следует из этого документа, объем ассигнований на оборону Вашингтон собирается расширить по сравнению с 2025 финансовым годом на 13,4%. Проект нынешнего бюджета направлен на то, чтобы «возродить Вооруженные силы Америки, восстановить сдерживание <…>», говорится в справочных документах Белого дома. В них утверждается, что одними из приоритетов будут «сдерживание агрессии Китая в регионах Индийского и Тихого океанов», а также «оживление военно-промышленной базы США».
НОВОСТИ
- 17:55 02.05.2025
- Сообщения о пытках российских военнопленных на Украине обеспокоили ООН
- 16:10 02.05.2025
- Из-за непогоды в Московской области задерживаются семь пассажирских поездов
- 15:40 02.05.2025
- После ухода США, Китай готов заполнить нишу в климатической повестке - Титов
- 15:30 02.05.2025
- На военные проекты по НАТО Литва готова потртить около 110 млн евро
- 14:20 02.05.2025
- Вопреки угрозам Киева жители Донбасса и Новороссии отметят День Победы
- 13:30 02.05.2025
- На фоне непогоды московские аэропорты работают в штатном режиме - Росавиация
- 13:20 02.05.2025
- Будущий глава МВД ФРГ пообещал разобраться с нелегальной миграцией
- 12:50 02.05.2025
- За сутки около 90 беспилотников ВСУ пытались атаковать Белгородскую область
- 12:40 02.05.2025
- За 36 часов в Москве выпало 70% от месячной нормы осадков
- 11:40 02.05.2025
- Трамп запросит на нацбезопасность рекордный годовой бюджет в $1,01 трлн - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать