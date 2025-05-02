Военные расходы США в 2026 г. могут увеличиться до $1,01 трлн - проект бюджета

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США планируют увеличить военные расходы в 2026 финансовом году до $1,01 трлн. Об этом свидетельствует проект федерального бюджета на следующий финансовый год, обнародованный Белым домом.



Как следует из этого документа, объем ассигнований на оборону Вашингтон собирается расширить по сравнению с 2025 финансовым годом на 13,4%. Проект нынешнего бюджета направлен на то, чтобы «возродить Вооруженные силы Америки, восстановить сдерживание <…>», говорится в справочных документах Белого дома. В них утверждается, что одними из приоритетов будут «сдерживание агрессии Китая в регионах Индийского и Тихого океанов», а также «оживление военно-промышленной базы США».





