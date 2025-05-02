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Сообщения о пытках российских военнопленных на Украине обеспокоили ООН

17:55 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет ООН против пыток выразил озабоченность в связи с сообщениями о применении пыток в отношении российских военнопленных на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе ООН.

«Комитет выразил обеспокоенность сообщениями о пытках, жестоком обращении и других нарушениях в отношении российских военнопленных со стороны украинских сил, — говорится в тексте. — Он подчеркнул, что запрет на пытки является абсолютным и не подлежит отступлениям, что никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием пыток», — говорится в тексте.

Комитет также призвал власти Украины гарантировать всем задержанным с момента лишения свободы соблюдение их основных человеческих прав, включая право на бесплатное медицинское обследование врачом по своему выбору, проводимое без участия сотрудников полиции.


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