Беспилотник сбит над подстанцией «Кафа» в Крыму

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник сбит в Крыму, обломки упали на территории подстанции «Кафа». Электроснабжение не нарушено, написал в четверг в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

«По подстанции „Кафа“. Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции. Повреждений нет, энергоснабжение не нарушено», — написал он.