Беспилотник сбит над подстанцией «Кафа» в Крыму
14:00 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотник сбит в Крыму, обломки упали на территории подстанции «Кафа». Электроснабжение не нарушено, написал в четверг в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
«По подстанции „Кафа“. Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции. Повреждений нет, энергоснабжение не нарушено», — написал он.
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