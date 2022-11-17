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Беспилотник сбит над подстанцией «Кафа» в Крыму

14:00 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник сбит в Крыму, обломки упали на территории подстанции «Кафа». Электроснабжение не нарушено, написал в четверг в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

«По подстанции „Кафа“. Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции. Повреждений нет, энергоснабжение не нарушено», — написал он.

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