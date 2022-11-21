Зеленский должен предстать перед трибуналом - Володин

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за такие зверства, как расстрел пленных российских солдат, президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом. Об этом в понедельник в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Все видели свидетельства расстрела украинскими нацистами наших военнослужащих — лежачих, без оружия. Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства», — написал он.

По мнению Володина, «Зеленского надо судить», он «должен предстать перед трибуналом».