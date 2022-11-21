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Около 20 человек погибли, 300 пострадали при землетрясении в Индонезии — AФП

13:05 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двадцать человек погибли, 300 пострадали в результате землетрясения, произошедшего в понедельник на индонезийском острове Ява. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

По их данным, погибли жители округа Чианджур в провинции Западная Ява. На данный момент известно о повреждениях семи жилых домов, а также школы, больницы и нескольких административных зданий.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,1 находился в 74 км юго-восточнее столицы страны Джакарты. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 5 км.

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