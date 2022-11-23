Собянин и Мантуров открыли серийную сборку автомобилей на автозаводе «Москвич»

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В Москве на автозаводе «Москвич» открыта серийная сборка автомобилей. В церемонии участвовали мэр столицы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин. Как отметил глава мегаполиса, новое производство стартует через шесть месяцев после того, как из России ушла компания «Рено». «Наверное, многие думали, что на этом российский автопром закончится, но на самом деле это стало еще одним стимулом возрождения нового производства, - говорит Собянин. - Москва сегодня запускает новую модель под старым брендом «Москвич», и это, конечно, историческое событие. Понятно, что в начале мы начинаем с крупноузловой сборки, но через несколько лет, я надеюсь, и я уверен, что Москва будет выпускать уже на собственной платформе автомобиль». Напомним, в мае французский автоконцерн Renault передал свой завод «Рено Россия» правительству Москвы.

Первая модель, поставленная на конвейер - кроссовер «Москвич 3» с бензиновым турбомотором 1,5 л и 150 л.с., с автоматической трансмиссией CVT (вариатором) или шестиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль будет оснащен цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с сенсорным экраном, камерами кругового обзора.

Планируется, что новый «Москвич 3» поступит в продажу в Москве и регионах Центрального федерального окрага в декабре 2022 года. Сейчас создается собственная дилерская сеть, которая будет заниматься сбытом и техническим обслуживанием «Москвичей».

По словам Собянина, на «Москвиче» будут производить и электромобили – сейчас идет работа над организацией их выпуска. «В Москве есть большие компетенции в области электротранспорта, начиная от рельсового транспорта и заканчивая речными электрическими трамвайчиками. И все больше и больше на улицах Москвы электротранспорта. Это будущее и с точки зрения технологий, и с точки зрения экологии большого города», - считает глава города.

Предполагается, что развитие московского кластера электромобилестроения позволит создать примерно 40 тыс. рабочих мест на главном предприятии и предприятиях-производителях автокомпонентов в Москве и других регионах России.