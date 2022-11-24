0
0
71
НОВОСТИ

В России выявили 5 784 случая заражения коронавирусом за сутки

11:32 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 784, летальных исходов из-за ковида — на 58. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 631 случай заражения и 54 смерти, всего с начала пандемии — 21 556 766 и 391 680 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 112 против 6 785 днем ранее, до 20 967 429.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:34 24.11.2022
Альянс в сфере искусственного интеллекта запускает рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов по машинному обучению и анализу данных
0
59
11:25 24.11.2022
Альянс в сфере искусственного интеллекта создаст центр стандартизации и оценки эффективности моделей машинного обучения
0
75
11:22 24.11.2022
К Альянсу в сфере искусственного интеллекта присоединились новые участники
0
82
11:20 24.11.2022
Блогер Некоглай выдворен из России
0
92
11:05 24.11.2022
Послы ЕС не договорились по потолку цен на российскую нефть, переговоры продолжатся — ЕК
0
100
11:00 24.11.2022
Китайский космический телескоп Kuafu-1 передал первые снимки Солнца
0
99
10:32 24.11.2022
Зеленскому предлагают официально переименовать Россию в «Московию» — петиция
0
155
10:30 24.11.2022
Конференцию AI Journey в первый день посмотрели более 20 миллионов человек
0
157
10:25 24.11.2022
РФ заработала 300 миллиардов рублей в прошлом году за счет внедрения искусственного интеллекта
0
167
10:20 24.11.2022
Запад так увлекся обвинениями РФ, что осудил обстрелы ЗАЭС, не указав виновных — Мирошник
0
169

Возврат к списку