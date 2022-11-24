В России выявили 5 784 случая заражения коронавирусом за сутки
11:32 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 784, летальных исходов из-за ковида — на 58. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 5 631 случай заражения и 54 смерти, всего с начала пандемии — 21 556 766 и 391 680 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 112 против 6 785 днем ранее, до 20 967 429.
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