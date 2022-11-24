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Все больше фактов указывают, что на Украине идет противостояние России и НАТО — МИД РФ

15:12 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все больше фактов говорят о том, что на Украине имеет место противостояние России и НАТО, растет число специалистов альянса, участвующих в конфликте со стороны Киева. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Появляется все больше фактов, которые указывают на то, что на Украине имеет место противостояние России и НАТО. Все большее число военных специалистов из стран альянса воюют в составе десятка частных военных компаний и вооруженных сил Украины», — сказала она.

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