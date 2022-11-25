В Москве выявили 1 074 случая заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 074 против 1 058 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 251 440 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 12 против 14 днем ранее, до 46 917. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 759, до 3 059 649.