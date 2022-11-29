Запасы оружия в 20 из 30 стран НАТО «почти на нуле» - NYT

09:10

Две трети стран НАТО исчерпали свой потенциал в вопросе поставок вооружений на Украину, сообщила в субботу газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на представителей Североатлантического альянса.

По их словам, запасы 20 из 30 стран НАТО «почти на нуле», однако остальные 10 членов альянса сохранили возможность продолжать поставки вооружений. Среди последних в том числе Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Как отмечает издание, особенно тяжелое положение с запасами вооружений у Польши и прибалтийских стран.