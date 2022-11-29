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Взгляды США и ЕС в отношении Китая не идентичны — американская администрация

09:20 29.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взгляды США и их европейских партнеров на взаимодействие с Китаем не являются идентичными, однако Вашингтон полагает, что по наиболее важным вопросам имеется общий подход. Об этом заявила в понедельник представитель американской администрации высокого ранга.

«Конечно же, <…> у Европы свои собственные интересы. Наши взгляды на Китай не идентичны. Но я думаю, что существует твердое убеждение в том, что мы должны придерживаться общего подхода в отношении Китая, и я думаю, что по всем важным вопросам мы так и поступаем», — сказала она на телефонном брифинге, посвященном предстоящим 1 декабря переговорам президента США Джо Байдена и французского лидера Эмманюэля Макрона.

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