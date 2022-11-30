Потери Украины с начала СВО составили свыше 100 тыс. военных — оценка ЕК

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Украины, по оценкам Евросоюза, с начала специальной военной операции (СВО) составили свыше 100 тыс. военных и более 20 тыс. гражданских лиц. Об этом заявила в среду в видеообращении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее информации, «свыше 100 тысяч украинских военных и более 20 тысяч гражданских лиц погибли» с начала в феврале специальной военной операции.