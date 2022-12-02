В ЕС обсудят установление более низкого, чем предлагалось, потолка цен на газ из РФ — FT

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы стран ЕС обсудят в пятницу установление более низкого потолка цен на российский газ, чем предлагалось Еврокомиссией (ЕК). Как сообщает газета «Файнэншл таймс» (Financial Times, FT), речь идет о цифре в 264 евро за МВт ч ($2,87 тыс. за 1 тыс. куб. м), тогда как первоначально ЕК предлагала установить ограничение на уровне 275 евро за МВт ч ($3 тыс. за 1 тыс. куб. м).

Издание ссылается на проект документа, попавший в его распоряжение. По сравнению с предыдущей версией в нем отсутствует пункт, обязывающий членов сообщества отчитываться о сокращении потребления газа в случае, если цены достигнут установленного пикового значения. Кроме того, было пересмотрено одно из условий введения механизма в действие. Согласно первоначальному предложению ЕК, для этого цена на газ на хабе TTF не только должна две недели превышать 275 евро за МВт ч, но и как минимум в течение 10 дней должна быть на 58 евро выше средней стоимости газа на мировом рынке. Теперь этот период сокращен до пяти дней.

FT отмечает, что уступки со стороны ЕК устроят далеко не все страны. Ранее Бельгия, Греция, Италия, Словения и Польша представили свое предложение об установлении потолка цен на уровне 160 евро за МВт ч ($1,74 тыс. за 1 тыс. куб. м), который должен действовать постоянно без выполнения предварительных условий. Венгрия со своей стороны заявляла, что не поддержит потолок цен на газ, который, по ее мнению, может подорвать поставки и снизить заинтересованность производителей газа в европейском рынке несмотря на небольшую вероятность реального применения этого механизма на данный момент.